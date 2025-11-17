Шевченко поздравил Украину с решающей победой над Исландией
Глава УАФ наблюдал за игрой в Варшаве
около 8 часов назад
Андрей Шевченко - Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко подвел итоги заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0).
Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина одолела Исландию в решающем матче отбора на ЧМ-2026 и завоевала право на матчи плей-офф. Сегодня сине-желтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы и эмоции. Благодарю болельщиков за невероятную атмосферу на стадионе «Легия». Украина превыше всего! - написал Шевченко в Instagram.
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию и со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путем жеребьевки.