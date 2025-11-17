Трубін отметил ключевой фактор победы Украины в матче с Исландией
Сейвы Анатолия оставили нас в плей-офф
около 8 часов назад
Анатолий Трубин / Фото - УАФ
Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0).
Делаем шаг дальше. Без лишних слов - мы заслужили этот результат трудом всей команды. Ценю поддержку, которую ощущаем с трибун и из дома - она действительно придаёт силы, - написал Трубин в Instagram.
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию и со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путем жребия.