Президент УАФ Андрей Шевченко впервые подробно прокомментировал ситуацию относительно дисквалификации вингера Челси и сборной Украины Михаила Мудрика из-за подозрений в употреблении допинга.

УАФ никогда не была стороной конфликта в этой ситуации. Наша позиция такая – мы верим в Михаила, верим, что он сделал все правильно. Мы ждем, когда он вернется.

Мы готовы помогать и всегда помогали ему, отвечали на все запросы, которые нам присылали юристы. Максимум информации, который могли собрать, мы отдавали. Были в диалоге с юристами Мудрика.

Сейчас такая ситуация, что Мудрик получил дисквалификацию на четыре года, но подал апелляцию. Скоро суд Лозанны будет рассматривать эту апелляцию, будем надеяться, что они примут правильное решение и сократят срок его отстранения. Повторю, мы ждем, когда он вернется, – заявил Шевченко в интервью «Бомбардиру».