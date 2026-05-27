Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в YouTube-канале «Бомбардир» отреагировал на визиты бывших звезд сборной Италии в россию для участия в выставочных матчах.

Глава УАФ отметил, что имел личные разговоры с бывшими партнерами по футбольному полю и четко обозначил им позицию Украины.

Я разговаривал со многими из них. Я осуждаю то, что они сделали. Я выразил им свою позицию и то, как на это смотрит Украина. Но им с этим жить, это их решение.

Смотрите. Даже ответа не было. Люди понимают, но они приняли такое решение. Я еще раз говорю. Я выразил им свою позицию, недовольство тем, что они это делают. Они об этом знают. Я всем сказал, кого я знаю.