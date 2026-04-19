Главный тренер черновицкой Буковины Сергей Шищенко прокомментировал досрочный выход своей команды в украинскую Премьер-лигу и поделился мыслями о будущем полуфинальном матче Кубка Украины против киевского Динамо. Слова наставника приводит пресс-служба клуба.

Это невероятно искренние эмоции. Очень приятно переживать этот момент, потому что это историческое событие для клуба, для города, для болельщиков. Я очень благодарен нашим болельщикам за поддержку. Я очень благодарен Владимиру Михайловичу Дубинскому, потому что он подарил нам эти эмоции. Без него этого всего не было бы. Также я очень благодарен ребятам за ту игру, которую они демонстрировали на протяжении этого сезона.

Хотя сезон еще продолжается, но мы уже в Премьер-лиге, и эти эмоции очень трудно передать словами - их нужно чувствовать! Я также очень благодарен всем работникам клуба. Они заслуживают этого не меньше, чем все мы, ведь это наша общая победа. Выход «Буковины» в УПЛ - это большое событие для города, и я благодарен всем, кто к этому причастен.

Мы понимали, что уже очень близки к этому историческому событию – выходу «Буковины» в УПЛ. И, конечно, я увидел радость, искренние эмоции, которые словами даже сложно передать. Ребята это заслужили. Звонят, пишут - все поздравляют.

Полуфинал с «Динамо»? Думаю, что это добавит нам уверенности. Мы выполнили одну задачу - вышли в УПЛ. Но у нас остаются и другие цели. Мы хотим стать чемпионами Первой лиги и, конечно, хотим выйти в финал Кубка Украины. Этот невероятный позитив, эти эмоции действительно окрыляют нас и помогут действовать еще увереннее в противостоянии с «Динамо».