Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель критически высказался о функционировании системы VAR после спорного эпизода с голом нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда в ворота Манчестер Юнайтед в 4-м туре АПЛ. Слова приводит ESPN.

Хотелось бы, чтобы мы отказались от VAR. Сейчас мы оказались в ситуации, когда VAR и судьи стали самыми важными фигурами в футболе. Это высасывает из игры всю энергию. Как только забивают гол, тебе не дают даже отпраздновать. Мяч попадает в сетку – это гол, но сразу же линейный арбитр поднимает флажок, сигнализируя об офсайде.

Я бы хотел – с нетерпением жду тех дней, чтобы мы могли отказаться от VAR, потому что эта система раздражает и мешает футболу. И она ничуть не улучшила игру.