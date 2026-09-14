Шмейхель — о работе системы VAR: «Это вытаскивает из игры всю энергию»
Легендарный вратарь призвал отказаться от системы видеоповторов
Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель критически высказался о функционировании системы VAR после спорного эпизода с голом нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда в ворота Манчестер Юнайтед в 4-м туре АПЛ. Слова приводит ESPN.
Хотелось бы, чтобы мы отказались от VAR. Сейчас мы оказались в ситуации, когда VAR и судьи стали самыми важными фигурами в футболе. Это высасывает из игры всю энергию. Как только забивают гол, тебе не дают даже отпраздновать. Мяч попадает в сетку – это гол, но сразу же линейный арбитр поднимает флажок, сигнализируя об офсайде.
Я бы хотел – с нетерпением жду тех дней, чтобы мы могли отказаться от VAR, потому что эта система раздражает и мешает футболу. И она ничуть не улучшила игру.
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