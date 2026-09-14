Плотницкий лидирует по набранным очкам на чемпионате Европы-2026
Украинец набрал 72 очка за 4 матча
Фото: СEV
Лидер сборной Украины Олег Плотницкий возглавил список самых результативных игроков чемпионата Европы-2026 по волейболу.
Украинский доигровщик набрал 72 очка в 4 матчах группового этапа. В матче против Португалии Плотницкий набрал 19 очков, став самым результативным волейболистом в составе сине-желтых.
Волейбол. Чемпионат Европы-2026. Топ-3 самых результативных игроков:
Олег Плотницкий (Украина) — 72 очка (4 матча)
Александар Николов (Болгария) — 63 (3)
Йоонас Йокела (Финляндия) — 60 (3)
По итогам сыгранных туров сборная Украины обеспечила себе досрочный выход в плей-офф.
Украина одержала сухую победу над Португалией в матче Евро-2026.