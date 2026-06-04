Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по итогам рассмотрения материалов нескольких матчей украинских соревнований. Наибольшие санкции получили Динамо и Шахтер.

Как стало известно из сообщения пресс-службы УАФ, киевский клуб в целом должен уплатить 1 миллион 345 тысяч гривен обязательных денежных взносов. Шахтер оштрафован на 343 тысячи гривен.

Основная часть санкций касается событий во время матча 26-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером, который состоялся 3 мая 2026 года. По итогам рассмотрения материалов этой игры КДК УАФ обязал Динамо уплатить 500 тысяч гривен за повторное использование пиротехнических средств болельщиками. Шахтер за аналогичное нарушение получил штраф в размере 210 тысяч гривен.

Кроме того, Динамо должно уплатить еще 200 тысяч гривен за несоблюдение дополнительных мер безопасности во время организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения. Речь идет о превышении максимально допустимого количества зрителей на стадионе.

Еще 15 тысяч гривен киевский клуб заплатит за несанкционированное появление посторонних лиц в игровой зоне. Также Динамо оштрафовали на 100 тысяч гривен за повторные скандирования болельщиками нецензурного и оскорбительного характера в адрес арбитра матча.

Отдельное наказание Динамо получило за демонстрацию болельщиками символики дискриминационного характера. За это клуб должен уплатить 300 тысяч гривен, а также провести следующий домашний матч с частично закрытыми секторами. В частности, будет закрыт сектор 5.

Также КДК УАФ рассмотрел материалы финального матча Кубка Украины сезона-2025/26 между Черниговом и Динамо, который состоялся 20 мая 2026 года. По итогам этого поединка главного тренера Чернигова В. Черного отстранили от участия в соревнованиях на один матч и обязали уплатить 50 тысяч гривен за нарушение порядка отбытия отстранения от матчей. Динамо за события в финале Кубка Украины дополнительно оштрафовали на 230 тысяч гривен за повторное использование пиротехнических средств болельщиками.

Отдельные санкции получил и Шахтер за матч 30-го тура Национальной лиги U-19 против Колоса, который состоялся 22 мая 2026 года. Донецкий клуб должен уплатить 108 тысяч гривен за использование пиротехники болельщиками, а также еще 25 тысяч гривен за несанкционированное появление посторонних лиц в игровой зоне.

Не учатся на собственных ошибках? Динамо намерено повторить то, на чем уже обжигалось.