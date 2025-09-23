Павел Василенко

Барселона официально подтвердила: Гави ждёт ещё одна длительная пауза в игре.

Напомним, в ноябре 2023-го полузащитник получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок и повреждение мениска. Возвращение состоялось лишь в октябре прошлого года, после чего футболист постепенно снова закреплялся в составе Ханси Флика.

Однако несколько недель назад возникли новые проблемы с мениском. Сначала врачи выбрали консервативное лечение, однако оно не дало результата. Во вторник Гави перенес артроскопическую операцию.

Клуб сообщил, что 21-летний игрок выбыл как минимум на четыре-пять месяцев. Это означает, что он пропустит почти всю вторую половину сезона.

На счету Гави уже 155 матчей за Барселону, 10 голов и 18 ассистов. Его отсутствие станет серьёзным ударом для Флика, который и так имеет ограниченные ресурсы в центре поля. Педри, Френки де Йонг, Дани Ольмо и Марк Касадо доступны, но Фермин Лопес ещё восстанавливается после травмы, а Марк Берналь лишь недавно вернулся после разрыва «крестов».

Каталонцев снова ждёт испытание без своего главного таланта.