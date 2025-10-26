Павел Василенко

Футбольный мир замер в предвкушении большого матча – мадридский Реал против Барселоны (начало в 17:15). Но вот загадка: обоим клубам официально запрещено использовать название Эль Класико в рекламе или продвижении игры.

Причина не в политике, не в фанатах – а… в праве собственности на бренд.

Ранее в этом году Ла Лига выиграла суд против клубов и теперь имеет исключительные коммерческие права на название El Clásico. Суд постановил, что регистрация бренда в 2023 году закрепляет его собственность за организаторами чемпионата, а не за Реалом или Барселоной.

Так что теперь два гранда могут играть в своё «вечное дерби», но не могут называть его Эль Класико на постерах, в рекламе или промо.

Ещё один эпизод в долгой истории конфликтов между Барселоной, Реалом и руководством Ла Лиги.