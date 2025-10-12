Павел Василенко

Футбольная Сербия переживает потрясение: главный тренер сборной Драган Стойкович объявил об отставке после неожиданного домашнего поражения от Албании (0:1) в квалификации чемпионата мира-2026.

Поражение стало вторым подряд для сербов – после разгрома от Англии (0:5) команда почти потеряла шансы на выход на мировое первенство. Сербия сейчас третья в группе K, отставая от Албании на четыре очка.

«Я не ожидал такого результата. Это поражение не должно было случиться. Я несу ответственность и принимаю последствия. Я уже поговорил с руководством федерации и игроками — на матч с Андоррой команда поедет без меня», — заявил 60-летний Стойкович, слова которого цитирует AFP.

Известно, что тренер покидает пост немедленно, а уже на следующей неделе Сербия проведет матч против Андорры.

Согласно сообщениям сербских медиа, новым наставником сборной станет 48-летний Велько Паунович, бывший тренер Рединга и Чикаго Файр. Ему предстоит экстренно перестроить команду, чтобы спасти квалификационный цикл.