Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал игру своей команды после победы над Александрией со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Кубка Украины.

- Мы планировали сегодня дать возможность поиграть игрокам, которые присоединились к нам. Дать поиграть тем, кто меньше играл на протяжении этого времени. Что-то получилось, что-то не получилось – обязательно разберем на теории и будем готовиться к следующей игре чемпионата снова с Александрией.

- Какое состояние Владислава Кабаева?

- У него очень болезненное и неприятное рассечение. Слава Богу, неглубокое. Надеемся, что к следующей игре он будет готов. Но и по себе знаю, что это очень неприятный момент и очень неприятная травма.

- Сегодня сразу три игрока дебютировали за основную команду «Динамо», один из них отметился забитым мячом. Ожидали ли вы, что все именно так сложится?

- Вы знаете, я всегда надеюсь, когда выходят игроки на футбольное поле, что они будут давать результат. Забивать мяч, предоставлять возможность забить и делать все для того, чтобы команда одерживала победу. Некоторыми доволен больше, некоторыми – меньше. Безусловно, не обошлось без ошибок, без этого не бывает. Но это первые матчи, дебют, всегда есть определенное волнение. Важно, что мы выполнили задачу и прошли в следующий раунд.

- Как бы вы оценили игру Александрии?

- Вы знаете, не в моих правилах комментировать игру наших соперников. У каждой команды есть свое лицо, есть свои наработки. Есть моменты, за счет чего они строят свою игру. Каждый тренер готовится к этому противостоянию и готовит команду с учетом этих возможностей. В принципе, ничего нового я не увидел по сравнению с тем, что уже видел, готовясь к этой игре. Каждая игра не похожа на другую и не бывает одинаковых моментов. Они бывают похожи в тех или иных деталях, но не бывает одинаковых моментов.

Еще раз поздравляю болельщиков с победой. Также хочу поздравить наших спасателей. Сегодня День спасателя, и мы благодарим этих мужественных парней, героев. Не только парней, но и девушек, которые ценой своей жизни помогают спасать людей и делают все возможное, чтобы мы чувствовали себя спокойнее. Поэтому еще раз поздравляю.

И так же хочу сказать, что, к сожалению, сегодня годовщина смерти Андрея Гусина. Мы помним. И, к сожалению, уже одиннадцатый год, как его нет с нами. Но он часть нашей динамовской семьи и всегда будем его помнить.

