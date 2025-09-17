Палкин обвинил арбитра матча Александрия – Динамо в грубой ошибке. ВИДЕО
Директору Шахтера не нравится судейство в пользу своего главного конкурента
около 1 часа назад
Сергей Палки́н / фото - Шахтёр
Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин резко высказался по поводу работы судьи во время матча Кубка Украины между Александрией и Динамо, который закончился победой гостей.
– О системных судейских ошибках. Вот пример из матча, проходящего в Кропивницком: игрок в зеленой форме в штрафной площадке во время удара выставляет руку и отбивает мяч, который летел в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка… Так кто заказчик судейского беспорядка, – написал Палкин на своей странице в Facebook, добавив видео эпизода.
Напомним, Шахтер также провел свой матч 1/16 финала Кубка Украины, обыграв в Буче Полесье Ставки (1:0).