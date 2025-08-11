Сергей Стаднюк

Киевское Динамо поздно вечером, 10 августа, прибыло на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского Пафоса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

До этого утром команда провела тренировку в Винниках на базе Руха, а после обеда, около 12:30, отправилась в путь. Сначала «динамовцы» пересекли украинско-польскую границу и добрались до Жешува, откуда чартерным рейсом вылетели в международный аэропорт Пафоса. Далее команда автобусом переехала в Лимассол и поселилась в отель около 23:00, проведя в пути более полудня.

Сегодня, 11 августа, Динамо проведет регламентную предматчевую тренировку. Матч Пафос – Динамо запланирован на вторник, 12 августа. Отметим, что в составе делегации присутствует вингер Анхель Торрес, который ранее был травмирован.

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис;

Защитники: Тимчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Биловар, Захарченко;

Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихальонок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Брагару, Михайленко;

Форварды: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже во вторник, 11 августа, на странице события Пафос – Динамо Киев на Xsport. Начало – в 20:00.