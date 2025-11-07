Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал замены в матче третьего тура основного этапа Лиги конференций против Зриньски (6:0).

«До сегодняшнего дня и Волошин, и Торрес не имели возможности полностью выходить и играть матч. И мы не могли рисковать их здоровьем. Нам нужно было получить определенный промежуток времени, выдержать его для того, чтобы подвести этих игроков к состоянию, когда они будут готовы выходить на футбольное поле.

К сожалению, сегодня Огундана не вошел в игру, и я вынужденно его заменил на Волошина, уже понимая, что Назар готов выдержать по крайней мере 45 минут. Так иногда бывает, что игроки не входят в игру. Мне показалось, что как раз нам не хватало активных действий на левом фланге», – цитирует Шовковского клубная прессслужба.