Главный тренер Динамо Александр Шовковский сообщил, что с командой на матч против Маккаби не отправился полузащитник Валентин Рубчинский, а форварда Владислава Супрягу отдали в аренду новичку УПЛ Эпицентру.

«Валентин Рубчинский продолжает восстанавливаться после непростой травмы и находится в Киеве. Ему уже сняли лангетку, надеемся, когда команда вернется в Киев, он сможет присоединиться к основной группе игроков. Вы знаете, что Владислав Супряга ушел в аренду, он будет до конца сезона играть за Эпицентр. Все остальные готовятся и находятся в нашем расположении», – приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Киевский клуб продолжает выступления в еврокубках и на стадии плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с Маккаби из Тель-Авива. Матчи состоятся 21 и 28 августа.