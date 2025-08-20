Комментатор и телеведущий Игорь Цыганык на своем YouTube-канале поделился ожиданиями от матчей Динамо в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Я был уверен, что Динамо было фаворитом матча против Пафоса. И букмекеры были, и все были уверены, потому что как бы там ни было, но, ну, команда должна держать какую-то определенную марку.

Динамо очень плохо отработало два матча. С каждым следующим таймом играло все хуже и хуже. Я не знаю, что будет с Маккаби Т-А. Пафос с Маккаби играл очень непросто. А нас они разобрали просто на запчасти. Поэтому кто его знает, как оно сложится.

Сейчас от Динамо можно ожидать все, что угодно. Я не хочу сейчас быть каким-то таким, знаете, даже где-то немного идиотичным, какими-то такими моментами, что «да мы точно, да мы все сделаем». Я не уверен, – сказал Цыганык.