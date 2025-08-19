Динамо устроило Супрягу в другой клуб
Все детали перехода
16 минут назад
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо
Нападающий Динамо Владислав Супряга перешел в Эпицентр, сообщает «Динамомания».
25-летний футболист будет выступать за новичка УПЛ на правах аренды.
В этом сезоне Владислав имеет в активе 1 матч в футболке Динамо.
У Владислава действующий контракт с Динамо до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Супрягу в 400 тысяч евро.
Калюжный бьет Александрия, легкие победы грандов и кризис Полесья.