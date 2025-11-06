Шовковский определился со стартовым составом Динамо на матч Лиги конференций против Зрински
Бой состоится в Польше
около 1 часа назад
Фото - ФК Динамо
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский объявил стартовый состав команды на матч третьего тура Лиги конференций против боснийского Зрински Мостар.
Динамо: Нещерет, Попов, Тиаре, Михавко, Тимчик, Михайленко, Буяльский, Пихаленок, Огундана, Кабаев, Герреро.
Запасные: Моргун, Вивчаренко, Яцик, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Караваев, Дубинчак, Бленуце.
Матч между Динамо и Зрински пройдет на арене «Люблин» в Польше. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
