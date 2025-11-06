Динамо Киев принимает Зриньски Мостар в поисках импульса после неудачного начала выступлений в Лиге конференций. В то время как соперники приехали на игру на фоне стабильных результатов во внутреннем первенстве и стремятся укрепить свое положительное движение вперед.

Динамо в этом сезоне уже вылетело из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы и рискует повторить эти неудачи в Лиге конференций, если не изменит ситуацию в матчах лигового этапа. Команда проиграла оба матча на этой стадии и находится у дна турнирной таблицы, уступая лишь по разнице мячей. В свое временное польское жилище в Люблине киевляне возвращаются также на фоне лишь двух побед в девяти последних матчах во всех турнирах при четырех ничьих и трех поражениях.

Зриньски же начал групповой этап эффектно, победив Линкольн Ред Импс со счетом 5:0. Однако в матче второго тура боснийский клуб уступил Майнцу. Несмотря на поражение 0:1 и удаление в первом тайме, команда продемонстрировала характер и затем одержала три подряд победы в чемпионате. Такое психологическое состояние может стать ключевым фактором в попытке сломать неприятную гостевую серию, ведь Зриньски проиграл все четыре выездных матча в основном раунде Лиги конференций.

Это первая встреча между командами. Динамо дважды ранее играло с боснийскими клубами и оба раза побеждало. Зриньски еще никогда не встречался с командами из Украины.

Перед туром Динамо входит в число лишь четырех команд, которые еще не забивали в текущем групповом этапе Лиги конференций. В то же время в 13 из 15 предыдущих матчей во всех турнирах киевляне все же находили путь к воротам соперника. У Зриньски же лишь один из шести последних матчей завершался разницей более чем в один гол, а сама команда забивала ровно дважды в каждой из трех предыдущих встреч.

Среди ключевых игроков Динамо стоит отметить Александра Караваева, который несмотря на поражение в чемпионате стал автором голевой передачи и имеет четыре результативные действия в шести последних матчах. У Зриньски среди лидеров Неманья Билбия: хотя он пока имеет лишь один гол в Лиге конференций, в групповом этапе лишь двое футболистов в турнире нанесли больше ударов по воротам, чем он.

Динамо подходит к матчу без новых кадровых потерь. У Зриньски не сыграет Игор Савич из-за удаления в предыдущей игре, а голкипер Горан Карачич пропустил последний матч из-за травмы, и его участие тоже остается под вопросом.

Матч Динамо и Зриньски уже скоро. В этом противостоянии эксперты GGBET отдают предпочтение киевлянам с коэффициентом 1.67. А победу боснийцев оценивают в 4.96.

Коэффициенты взяты с сайта GGBET.UA по состоянию на 11:44 6 ноября и могут изменяться.

