Киевское Динамо в четверг, 6 ноября, проведет матч третьего тура основного этапа Лиги конференций против боснийского Зриньски.

Поединок, который номинально считается домашним для украинского клуба, состоится в польском Люблине на Арене Люблин. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Арбитром матча назначен нидерландец Марк Нахтегал.

После двух туров подопечные Александра Шовковского остаются без очков и занимают 34-ую позицию в общей таблице турнира. В стартовых матчах Динамо уступило Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспору (0:3).

Соперник украинцев, боснийский Зриньски, имеет в своем активе три очка — команда разгромила Линкольн Ред Импс (5:0), но затем потерпела поражение от Майнца (0:1). В настоящее время клуб занимает 13-е место в турнирной таблице.

Прямую трансляцию встречи покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру можно будет посмотреть по подписке «Спорт» или в пакетах MEGOPACK. Также трансляция будет доступна бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Следующие поединки в Лиге конференций Динамо проведет против Омонии, Фиорентины и Ноа.