Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед матчем третьего тура общего этапа Лиги конференций против Зриньски высказался о необходимости принимать соперников в Польше, а также о неудачных первых таймах команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

В первую очередь хочу поблагодарить организаторов, команду, которая работает над тем, чтобы мы чувствовали себя здесь, как дома. Для нас это имеет огромное значение. К сожалению, мы не можем принимать матчи в Киеве, в Украине. Вина в этом – война, которую мы ведем за нашу независимость против страны-агрессора – российской федерации. Почти 80 лет прошло с того момента, как Киев был освобожден от фашистов, а сейчас мы боремся против рашистов. Боремся за свою независимость, боремся за свое право на свободу в этой войне. За это большая благодарность нашим Вооруженным силам Украины, нашим защитникам и защитницам.

Безусловно, мы хотим играть в своем родном городе, чувствовать поддержку наших болельщиков. Это был бы дополнительный 12-й игрок на поле. Но ситуация такова, что мы вынуждены сегодня Люблин называть нашим домашним городом. И мы благодарим этот город, благодарим за то, что у нас есть такая возможность, благодарим за гостеприимство, благодарим за то, что они делают здесь для того, чтобы футбольное поле было в лучшем состоянии, и для того, чтобы мы чувствовали себя здесь как дома.

Футбол – это всегда игра непредсказуемая. В любой момент в игре – это не математика, не точная наука. Каждый из игроков, обладая определенными чертами, определенными качествами, может как прекрасно их реализовать, так и допустить ошибки. И эти ошибки всегда влияют на рисунок игры и на конечный результат. За это футбол и любят миллионы, поэтому это спорт номер один в мире.

А непредсказуемость – это, в первую очередь, индивидуальное мастерство и иногда слишком сильное желание продемонстрировать свои лучшие качества, которые должны быть дополнительной мотивацией, но так же могут быть бременем.

Просыпаемся лишь во вторых таймах? Отличный вопрос. Наверное, надо вас завести в раздевалку, чтобы игроки вас тоже услышали. Мы стараемся всегда об этом говорить, всегда акцентировать на этом внимание, акцентировать на разумной агрессии. Но действительно выходит так, что только после каких-то событий на поле команда просыпается. Мы замечаем, повторяем, акцентируем, делаем целенаправленные действия на это, но, честно скажу, иногда даже непонятно, почему так выходит. Действительно, это уже как реальная проблема. Закрывать глаза на это невозможно. Если мы это видим, мы это понимаем и будем над этим работать. И мы над этим работаем, акцентируя внимание на этих действиях.