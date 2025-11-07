Сергей Разумовский

Главный тренер Динамо Александр Шовковский после матча третьего тура общего этапа Лиги конференций против Зриньски (6:0) заявил, что выбирал состав, не обращая внимания на следующий поединок в УПЛ против ЛНЗ. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Как я говорил на предыдущих пресс-конференциях и перед игрой – каждая игра для нас важна. Для команды «Динамо» (Киев) важна каждая игра. Мы можем учитывать те или иные моменты, обстоятельства, но мы готовимся к каждой игре отдельно. Мы считаем, и это философия клуба, что у нас нет второстепенных игр. Возможно, мы можем менять лицо в том или ином варианте, можем менять какие-то тактические моменты, но к каждой игре мы относимся с максимальной ответственностью. Не всегда получается, не всегда так бывает, но это наши основные принципы и приоритеты. Александр Шовковский

