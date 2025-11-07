Главный тренер Динамо Александр Шовковский раскрыл детали подготовки команды к матчу третьего тура общего этапа Лиги конференций против Зриньски (6:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Приветствую всех болельщиков с важной победой. Безусловно, мы разбирали действия нашего оппонента, обращали внимание на многие моменты. Один из критериев – это быстрые контратаки и быстрые атаки, боснийцы прекрасно используют пространство. И, если вы помните, в начале игры у них был неплохой момент, там здорово подстраховал Тарас Михавко – играя левого защитника, ему удалось подстраховать наших центральных и правого защитника.

Мы отмечали скоростные действия в атаке нашего соперника, стандартные положения. У нас была определенная идея, но о чем бы мы ни договаривались перед игрой, нужно выходить на футбольное поле и выполнять эти установки. При этом, безусловно, индивидуальное мастерство имеет большое значение. Мы отрабатываем, как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, много различных взаимодействий как в защите, так и в организации атаки – прямой атаки, быстрой атаки, контратаки. Сегодня некоторые моменты сработали.