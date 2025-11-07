Шовковский сказал, что ему не понравилось в разгромной победе Динамо в Лиге конференций
Специалист проанализировал игру своих подопечных
19 минут назад
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал действия своей команды в матче третьего тура основного этапа Лиги конференций против Зрински (6:0).
«Я не до конца удовлетворён нашими действиями в первые минуты матча. В первые 15 минут мы должны были действовать спокойнее, не допускать тех ошибок, которые совершили. Индивидуальное мастерство при выполнении было на высоком уровне, но мы не имеем права допускать тех ошибок, которые были в начале игры. И в целом я вижу много моментов, которые мы должны улучшать, чтобы делать нашу игру ещё совершеннее», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
В настоящее время киевская команда занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги конференций, набрав три балла.
Календарь матчей Динамо в Лиге конференций
4-й тур. 27 ноября. Омония (Кипр) – Динамо
5-й тур. 11 декабря. Фиорентина (Италия) – Динамо
6-й тур. 18 декабря. Динамо – Ноа (Армения)