Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от противостояния первого раунда квалификации Лиги Европы с румынским Университате Клуж. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Понимаем, что легких соперников в квалификации Лиги Европы не бывает, все команды занимают высокие места в чемпионатах своих стран. Да, возможно, некоторые другие варианты на бумаге выглядели проще, но жребий определил именно «Университатю», и мы с уважением относимся к этому сопернику. Это крепкая, хорошо организованная команда с хорошими исполнителями.

В то же время концентрируемся прежде всего на себе. Впереди сбор, подготовка, контрольные матчи, наша задача – подойти к официальным поединкам в наилучшей форме. Если хочешь добиваться серьезных результатов в еврокубках, нужно быть готовым побеждать любого соперника, независимо от жребия. Поэтому восприняли результаты жеребьевки спокойно и уже готовимся к противостоянию.