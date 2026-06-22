«Сильная команда с хорошими исполнителями». Костюк оценил первого соперника Динамо в еврокубках
Киевляне в стартовом раунде квалификации Лиги Европы сойдутся с румынским клубом
около 1 часа назадПодписаться в
Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от противостояния первого раунда квалификации Лиги Европы с румынским Университате Клуж. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Понимаем, что легких соперников в квалификации Лиги Европы не бывает, все команды занимают высокие места в чемпионатах своих стран. Да, возможно, некоторые другие варианты на бумаге выглядели проще, но жребий определил именно «Университатю», и мы с уважением относимся к этому сопернику. Это крепкая, хорошо организованная команда с хорошими исполнителями.
В то же время концентрируемся прежде всего на себе. Впереди сбор, подготовка, контрольные матчи, наша задача – подойти к официальным поединкам в наилучшей форме. Если хочешь добиваться серьезных результатов в еврокубках, нужно быть готовым побеждать любого соперника, независимо от жребия. Поэтому восприняли результаты жеребьевки спокойно и уже готовимся к противостоянию.
Ранее сообщалось, что вместо Марино Пушича потенциального соперника Динамо в ЛЕ ПАОК возглавил итальянец.