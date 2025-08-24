В рамках чемпионата MLS состоялась встреча между Клубом де Фут Монреаль и Остином, где хозяева одержали победу со счетом 3:2.

На девятой минуте украинский вингер Геннадий Синчук забил свой первый гол в лиге, открыв счет и подарив Монреалю преимущество. Гости вскоре сравняли результат, но под занавес первой половины снова пропустили.

Во втором тайме Принс Овусу реализовал пенальти, укрепив лидерство канадцев. Остин сумел сократить разрыв, но избежать поражения так и не удалось.

Синчук провел на поле 69 минут, отметившись не только дебютным мячом, но и предупреждением. Украинский защитник Александр Сваток сыграл за Остин полный матч.

Major League Soccer (MLS), 24 августа

Клуб де Фут Монреаль – Остин – 3:2

Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 66 (пен) – Узуни, 40, Вульф, 70

