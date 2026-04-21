Сергей Разумовский

Спортивный директор "Буковины" Григорий Чурилов поделился деталями относительно развития черновицкого клуба, инфраструктурных изменений и стратегических целей команды. В интервью Sport.ua он подчеркнул, что руководство "Буковины" не стремилось любой ценой и в максимально короткие сроки вывести клуб в элиту украинского футбола, а действовало последовательно и системно, готовя прочный фундамент для стабильного будущего на высшем уровне.

По словам Чурилова, президент клуба Владимир Дубинский мыслит стратегически и привык строить процесс поэтапно, не форсируя события без необходимости. Именно поэтому выход в Премьер-лигу не был спонтанной или авантюрной целью, а стал логичным следствием поступательного развития. В клубе стремились не просто получить повышение в классе, а сделать это в тот момент, когда команда и вся структура будут готовы к новым вызовам, которые неизбежно возникают на уровне УПЛ.

Отдельно спортивный директор остановился на теме стадиона. После завершения текущего сезона, по его словам, запланирован капитальный ремонт арены "Буковина". Речь идет о масштабном обновлении, которое должно существенно улучшить условия проведения матчей. Среди ключевых изменений — укладка нового газона с подогревом, что позволит повысить качество поля и обеспечить его надлежащее состояние в более сложных погодных условиях. Кроме того, существует договоренность с городской властью Черновцов о финансировании нового освещения на стадионе. Это также один из принципиально важных шагов для того, чтобы арена соответствовала современным требованиям и могла принимать официальные матчи высокого уровня.

Также Чурилов рассказал, когда команда может вернуться к проведению всех своих домашних поединков в родном городе в УПЛ. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, в клубе рассчитывают, что это произойдет уже в начале сентября. Он признал, что и в самом клубе, и среди болельщиков этого очень ждут, ведь в регионе существует большой интерес к футболу. По его словам, на матчи "Буковины" регулярно приезжают люди даже из населенных пунктов, расположенных более чем за сто километров от Черновцов, что еще раз подчеркивает значение команды для всего края.

Стоит напомнить, что в полуфинале Кубка Украины "Буковина" сыграет против "Динамо" в Тернополе. Причина заключается в том, что стадион черновицкого клуба в настоящее время не соответствует требованиям, которые предъявляются к аренам на этой стадии турнира. В то же время недавно "Буковина" досрочно гарантировала себе выход в украинскую Премьер-лигу, что стало историческим достижением для клуба и еще одним подтверждением правильности выбранного пути развития.

Ранее XSPORT рассказывал, где можно посмотреть игру полуфинала Кубка Украины "Буковина" – "Динамо".