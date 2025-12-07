СК Полтава сообщил на ресурсах клуба, что после продолжительной болезни ушел из жизни главный тренер Владимир Сисенко.

63-летнего специалиста не стало 7 декабря. Под его руководством СК Полтава прошёл путь от любительского клуба до клуба, который выступает в УПЛ.

Сисенко заложил прочный фундамент для СК Полтава. Его видение, опыт и преданность помогли клубу сформировать ядро команды и развить спортивную структуру. Он был для футболистов как отец - строгий в тренировочном процессе, добрый и искренний за пределами футбольного поля.

СК Полтава по итогам первого круга замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков.

Лучшим тренером 14-го тура УПЛ стал тренер Полтавы за победу над Динамо.