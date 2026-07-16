Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своих подопечных в полуфинале чемпионата мира-2026 против Англии (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба ФИФА.

Нет слов, нет слов. Это радость для нашей страны, для наших людей. На днях я сказал, что эта группа не перестаёт меня удивлять. И скажу вам правду: мы попытаемся победить, мы оставим всё на поле.

Очень сложно объяснить людям, что показывают эти игроки. Это невероятно. Мы уникальны, действительно, и это не высокомерие — это от сердца. Мы уникальны. Эти люди сегодня помогли нам выиграть матч, так что я благодарен.