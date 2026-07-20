Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2026 против Испании (0:1) и рассказал о своем будущем. Слова специалиста передает TyC Sports.

Я не говорил с Лео. Что касается меня — я поговорю с президентом. У меня есть представление о том, что хочу сделать: выполню контракт, а затем посмотрю. Честно говоря, ощущаю потребность подумать, потому что не знаю, смогу ли сделать что-то столь же значительное, как это. Возможно, нужно будет поговорить. Я благодарен президенту за то, что он дал мне такую возможность — быть на этом месте.

Быть там, где я есть, — это мечта для каждого. Мы до последнего момента старались отдать максимум как тренерский штаб, как игроки. Справедливо, чтобы я мог взять это время и все обдумать. Это место — прекрасное, это место мечты, о котором я в жизни не думал.

В своей жизни я не думал — и мы все, ребята из тренерского штаба, не думали, — что окажемся на этом месте. Поэтому, чтобы продолжать, нужно очень много вещей. Прежде всего — снова перезагрузиться, снова сформировать такую группу, которую, вероятно, будет очень сложно создать снова. И это болит мне в душе.

Действительно говорю тебе, это место мечты, я уже говорил это на пресс-конференции. Не так важно, кто возглавляет сборную. Достаточно, чтобы этот человек имел определенные ценности, чтобы с детства впитал, что значит носить эту футболку, что значит играть за эту страну. А остальное делают они — это реальность. Я не вижу это таким уж сложным. И когда-то любой процесс завершается. Этот был замечательным, фантастическим, и до декабря мы будем здесь бороться.

Контракт до конца 2026 года? Сейчас важно думать о чемпионате мира. Поскольку у нас есть время до декабря, а последние недели мы были сосредоточены на оценке формы игроков, это не является срочной темой для меня и, думаю, также для AFA.