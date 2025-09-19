Павел Василенко

УЕФА официально начало расследование громкого инцидента, который произошел во время матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Атлетико Мадрид (3:2).

После финального свистка тренер «матрасников» Диего Симеоне получил красную карточку за конфронтацию с болельщиком красных, который, по словам аргентинца, оскорблял его на протяжении всего поединка.

Сам фанат опубликовал видео, где заявил, что один из ассистентов Симеоне плюнул на него, а затем пытался облить водой.

По данным Daily Telegraph, речь идет о диетологе Атлетико Давиде Лагосе. Клуб уже пообещал провести внутреннее расследование, а Ливерпуль предоставит все видеоматериалы инцидента.

Будет ли наложено УЕФА дисциплинарные санкции – станет известно после изучения отчетов официальных лиц.