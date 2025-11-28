Павел Василенко

ФИФА может столкнуться с судебными исками из-за слишком мягкого, по мнению соперников, наказания для Криштиану Роналду. 40-летний форвард получил прямую красную карточку за грубый подкат без мяча в отборочном матче против Ирландии. Ожидалось, что он будет дисквалифицирован на три матча, что автоматически лишало бы Португалию его участия в стартовых турах чемпионата мира-2026.

ФИФА действительно вынесла трехматчевую дисквалификацию, но два матча приостановила на год условно. Таким образом, Роналду уже отбывал одноматчевое наказание и будет доступен для первой игры ЧМ-2026 – если за следующие 12 месяцев не допустит нового нарушения.

Через неделю, 5 декабря, состоится жеребьевка группового этапа, и именно тогда станет понятно, кто может стать потенциальным соперником Португалии. Как пишет Daily Mail, любая федерация, которая считает себя пострадавшей из-за «смягчения» приговора, может подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии.

Однако потенциальным истцам придется доказать несколько вещей:

что решение ФИФА непосредственно влияет на их интересы;

что выход из группы стал бы значительно сложнее в случае участия Роналду, который забил пять голов в отборочном цикле;

что ФИФА ошиблась, применив частичное снятие наказания.

В то же время в решении ФИФА подчеркивается: если в течение 12-месячного испытательного срока Криштиану повторит нарушение аналогичной тяжести, две приостановленные игры автоматически активируются и будут отбываться в ближайших официальных матчах Португалии.

Дисциплинарный кодекс ФИФА определяет, что за нападение или агрессивные действия против соперника игрок должен получить не менее трех матчей дисквалификации. Именно так квалифицировали эпизод с подкатом Роналду против ирландца Дара О'Ши.

ФИФА воспользовалась статьей 27 дисциплинарного кодекса, которая позволяет полностью или частично приостановить наказание. В итоге легенда сборной Португалии отправится на свой шестой чемпионат мира, который состоится в США, Мексике и Канаде. На его счету – 226 матчей и 143 гола за национальную команду. Португалия уже обеспечила себе место на турнире, а Ирландию в марте ждет плей-офф.