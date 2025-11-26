Криштиану Роналду, 40-летний форвард сборной Португалии и саудовского Аль-Насра, готовится к важному событию в своей личной жизни. По данным Jornal da Madeira, футболист и его невеста Джорджина Родригес узаконят отношения следующим летом на Мадейре.

Церемония запланирована уже после чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке с 11 июня по 19 июля.

Роналду выступает за Аль-Наср с января 2023 года, а его контракт с клубом действителен до лета 2027 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец провел девять матчей, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу.

Свадьба на Мадейре, родине Роналду, станет одним из самых ожидаемых событий в футбольном мире в межсезонье.

Также, Криштиану Роналду получил лишь один матч дисквалификации за удар соперника в поединке с Ирландией, а также две встречи - условно.