Павел Василенко

Львовский Рух готовится обратиться в ФИФА и УЕФА из-за срыва трансфера защитника Виталия Романа в польскую Лехию Гданьск. Как сообщил спортивный директор клуба Владимир Лапицкий, переговоры с польской стороной сорвались на завершающем этапе – и из-за грубого нарушения договоренностей.

Еще в августе стороны достигли принципиального согласия по переходу 22-летнего футболиста в клуб Экстраклясы. Однако «Лехия» не предоставила никаких финансовых гарантий, и дальнейший контакт оказался чрезвычайно проблемным.

«Лехия не предоставила гарантий оплаты, как было согласовано. Их контакт с агентом — нестабильный, а с нами они вообще не выходят на связь. Это неприемлемо в современном европейском футболе», — заявил Лапицкий в комментарии клубной пресс-службе.

По словам директора, Рух требует:

немедленного возвращения игрока;

компенсации за нарушение условий перехода – в 10-дневный срок.

В случае невыполнения требований, львовский клуб обещает подать жалобу в дисциплинарные органы ФИФА и УЕФА для привлечения Лехии к ответственности.

Роман защищал цвета Руха с 2020 года. Провел 86 матчей, на его счету один гол.

Контракт Виталия с Рухом действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает Романа в 800 тысяч евро.