Карпаты, Рух и 22-летний вингер Илья Квасница договорились о его переходе в состав желто-черных до конца года. В январе же футболист вернется в Карпаты.

В начале этого года Квасница присоединился к Карпатам и успел сыграть восемь матчей, сделав одну результативную передачу.

Футболист имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины U-17 и U-19, а также за молодежную команду U-21. Прошлым летом он участвовал в чемпионате Европы среди молодежных сборных.

В Рухе Квасница будет выступать под 14-м номером.