Сергей Разумовский

В Черногории по запросу украинской стороны задержали Марию Кривопишину, которая ранее занимала должность руководителя украинского филиала футбольной академии Бенфика. Она фигурирует в деле о гибели 10-летнего Ивана Гончарука, который в августе 2023 года утонул во время пребывания в детском лагере футбольной академии. О задержании сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на своей странице в Instagram.

По информации генпрокурора, суд в Черногории рассмотрел материалы, переданные украинской прокуратурой, и принял решение об экстрадиционном аресте бывшей директорки детского лагеря Olympic Village. Именно на территории этого лагеря, по данным следствия, произошла трагедия, в результате которой погиб малолетний мальчик.

Кравченко сообщил, что после объявления подозрения Мария Кривопишина находилась за пределами Украины. Из-за этого её объявили в международный розыск. Украинская сторона обратилась к Интерполу, после чего было опубликовано красное уведомление относительно подозреваемой. В результате 21 июня её задержали на территории Черногории.

На данный момент, по словам генерального прокурора, украинские правоохранительные органы завершают необходимые процедурные действия, связанные с возвращением подозреваемой в Украину. Кравченко подчеркнул, что это дело имеет для него принципиальное значение, а также отметил, что виновные в смерти ребенка должны понести ответственность согласно закону.

Трагедия произошла в августе 2023 года во время пребывания детей в лагере футбольной академии. По версии следствия, тренер повёл группу детей купаться на озеро, глубина которого достигала примерно девяти метров. После этого, как утверждают правоохранители, дети остались без надлежащего надзора со стороны взрослых.

10-летний Иван Гончарук, который не умел плавать, оказался в воде и утонул. Обстоятельства гибели ребёнка стали предметом уголовного расследования, в рамках которого правоохранители устанавливают всех лиц, чьи действия или бездействие могли привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины Георгий Судаков раньше всех присоединился к Бенфике.