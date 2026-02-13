Павел Василенко

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в ненадлежащем поведении против полузащитника Родри после его резонансных заявлений о судействе. Причиной стала ничья 2:2 между Манчестер Сити и Тоттенхэмом, в которой арбитражные решения вызвали острые дискуссии.

Обладатель «Золотого мяча» публично выразил возмущение эпизодом с не засчитанным голом Доминика Соланке, заявив, что в моменте был очевидный фол. По словам испанца, подобные ситуации повторяются уже не впервые, а VAR, который создавался для устранения явных ошибок, на этот раз не выполнил свою функцию.

Родри подчеркнул, что обычно избегает критики арбитров и с уважением относится к их работе. Тем не менее, в этот раз он не сдержался и предположил, что на решения судей может влиять доминирование Манчестер Сити в чемпионате в последние годы.

«Мы выиграли слишком много, и создается впечатление, что кто-то не хочет видеть нас снова чемпионами. Но судья должен оставаться нейтральным», – заявил полузащитник.

Именно эти слова Футбольная ассоциация расценила как заговорческие и дискредитирующие арбитраж. Теперь Родри должен официально ответить на обвинения до 18 февраля. В случае доказательства вины ему может грозить дисциплинарное наказание — от штрафа до дисквалификации.