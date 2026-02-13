Правый защитник римской Ромы Весли Франса может перебраться в Английскую Премьер-лигу. Журналист Экрем Конур сообщает, что 22-летний бразилец является главным приоритетом Манчестер Сити на летнее трансферное окно.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за защитника 50 миллионов евро, однако римский клуб пока не собирается расставаться с игроком.

Весли перешел в Рому прошлым летом из бразильского Фламенго за 25 миллионов евро. В этом сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Контракт Франсы с римлянами действует до середины 2030 года.

