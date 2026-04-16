Сергей Разумовский

Суд изменил меру пресечения народному депутату и бывшему президенту Федерации стрельбы из лука Украины Нестору Шуфричу. Как сообщил адвокат Виктор Карпенко в комментарии «Громадському», парламентария освободили из-под стражи и отправили под круглосуточный домашний арест.

59-летний Шуфрич, который также является почетным президентом ужгородской Говерлы, будет проходить дальнейшее разбирательство под домашним арестом с обязательным ношением электронного браслета. Такое решение суд принял после того, как сторона защиты подала ходатайство о смене меры пресечения.

В то же время Офис Генерального прокурора выступал против такого решения. Сторона обвинения настаивала на том, чтобы Шуфрич оставался под стражей.

Напомним, в сентябре 2023 года Нестору Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. Следствие считает, что речь идет о подрывной деятельности в информационной сфере. Позже, в феврале 2024 года, ему также сообщили о еще одном подозрении — в финансировании росгвардии в оккупированном Крыму.

В футбольном контексте Шуфрич известен как почетный президент ФК Говерла из Ужгорода. Сам клуб фактически прекратил существование в 2017 году, когда из-за крупных долгов перед футболистами и работниками Высший хозяйственный суд Украины признал Говерлу банкротом.

Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04