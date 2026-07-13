Скандальный английский нападающий после карьеры в МЮ и Марселе переедет в Турцию
Английский гранд получит солидную сумму
около 1 часа назадПодписаться в
Мейсон Гринвуд близок к переходу из Марселя в Фенербахче. Турецкий клуб ведет финальные переговоры по трансферу 24-летнего вингера и рассчитывает в ближайшее время завершить сделку.
Об этом сообщает RMC Sport. По информации источника, Фенербахче уже приблизился к соглашению с Марселем по условиям перехода английского футболиста. Если стороны окончательно согласуют все детали, Гринвуд продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Ожидается, что сумма трансфера составит сорок миллионов евро фиксированной выплаты. Еще два миллиона евро Марсель сможет получить в виде бонусов, если будут выполнены предусмотренные сделкой условия. Таким образом, общая стоимость перехода может возрасти до 42 миллионов евро.
Контракт Гринвуда с Фенербахче будет рассчитан до лета 2030 года. Отдельную выгоду от этого трансфера получит Манчестер Юнайтед. Английский клуб имеет право на процент от будущей продажи футболиста, поэтому в случае перехода Гринвуда в Фенербахче получит более 10 миллионов евро. Этот пункт был включен в предыдущую сделку, когда игрок покидал Манчестер Юнайтед.
По данным источника, зарплата Гринвуда в Фенербахче составит около 10 миллионов евро в год. Такой уровень оплаты сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов турецкого клуба.
Ранее защитник Манчестер Сити Натан Аке покинул английский клуб и перешел в Фенербахче.
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