Сергей Разумовский

Бухарестское Динамо серьезно настроено усилить линию атаки в летнее трансферное окно и уже определило для себя приоритетную цель. Как сообщает GSP, главным кандидатом для усиления румынского клуба стал нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце.

Согласно данным источника, румынский клуб не отказался от идеи пригласить футболиста даже после неудачи в зимнее трансферное окно. Тогда оформить переход не удалось из-за действующих правил ФИФА, так как на тот момент форвард уже принимал участие в составе двух команд в рамках одного сезона. Именно этот регламент стал главной преградой для завершения сделки, хотя интерес к игроку был вполне конкретным.

Теперь в Бухаресте надеются, что летом юридических и регламентных препятствий уже не будет, и поэтому готовятся снова активизировать переговоры по потенциальному трансферу. В клубе считают, что Бленуце способен стать важным элементом атакующей игры команды и добавить ей вариативности впереди.

В то же время последние месяцы для самого футболиста были далеко не самыми простыми. Ранее Владислав Бленуце оказался в центре скандала из-за своей активности в TikTok. Причиной резонанса стали репосты контента российского происхождения, что вызвало волну критики вокруг игрока. Позднее отмечалось, что речь шла о роликах, связанных с его родной Молдовой, а сам футболист якобы не знал, что эти материалы имеют отношение к российской пропаганде.

После этого Бленуце пытался частично исправить ситуацию и публично продемонстрировать свою позицию, передав первую зарплату в киевском Динамо на нужды ВСУ. Однако этот шаг оказался недостаточен, чтобы полностью снять все вопросы вокруг его персоны и вернуть расположение болельщиков.

К тому же и с футбольной точки зрения дела у нападающего складывались не слишком удачно. Его результативность оставляла желать лучшего: в десяти матчах он смог забить лишь один мяч. Такая статистика явно не помогла ему закрепиться в команде и убедить тренерский штаб в своей необходимости.

Ситуация для форварда еще больше усложнилась после изменений на тренерском мостике. После прихода Игоря Костюка на должность главного тренера Бленуце вообще перестал попадать в заявку команды. Это может свидетельствовать о том, что в нынешней кадровой модели киевского Динамо нападающий не является необходимым, и поэтому вариант с уходом в летнее межсезонье выглядит вполне реальным.