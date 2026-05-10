Сергей Разумовский

Нападающий Динамо Владислав Бленуце прервал длительный перерыв без игровой практики в составе киевской команды. Румынский форвард появился на поле в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ.

Бленуце начал поединок на скамейке запасных и получил шанс уже в конце встречи. На 86-й минуте, когда счет в матче оставался ничейным — 0:0, главный тренер Динамо выпустил Владислава вместо Эдуардо Герреро. У форварда было немного времени, чтобы повлиять на игру, и изменить ход поединка ему не удалось.

Это появление стало для Бленуце первым за почти полгода. До матча 27-го тура УПЛ румынский нападающий последний раз выходил на поле 9 ноября 2025 года. Тогда Динамо также встречалось с ЛНЗ в поединке первого круга чемпионата, а киевляне уступили со счетом 0:1.

После той игры Бленуце долгое время не привлекался к матчам команды. В целом форвард пропустил 19 поединков подряд во всех турнирах, оставаясь без игровых минут.

В нынешнем сезоне 24-летний румынский нападающий провел за Динамо 11 матчей. На его счету один забитый мяч в составе киевского клуба.

