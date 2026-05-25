Сергей Разумовский

Защитник Динамо Александр Караваев определился со своим будущим и подписал новый контракт. По информации «ТаТоТаке», украинский универсал согласовал все официальные условия сотрудничества с Шахтером. Соглашение футболиста с донецким клубом рассчитано на два года.

Таким образом, Караваев, которому в начале июня исполнится 34 года, должен покинуть Динамо, за которое выступал с 2019 года. В киевский клуб он перешел из Зари и за это время стал одним из опытных игроков команды.

В составе Динамо Караваев провел 217 матчей во всех турнирах. На его счету 16 забитых мячей и 26 результативных передач.

Переход Караваева в Шахтер может стать одним из самых громких внутренних трансферов в украинском футболе, учитывая принципиальное соперничество между донецким и киевским клубами.

Ранее сообщалось, что Шахтер предложил Караваеву существенно лучшие условия, чем он имеет в Динамо.