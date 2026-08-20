Сергей Разумовский

Львовские Карпаты, которые после стартовых туров возглавляют турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, объявили о подписании испанского полузащитника Хоакина Сифуэнтеса. 29-летний футболист перешел в львовскую команду из Эпицентра.

О трансфере сообщила пресс-служба Карпат. Стороны заключили контракт по схеме 2+1. Это означает, что основное соглашение рассчитано на два года, а клуб будет иметь возможность продлить сотрудничество с футболистом еще на один сезон.

Сифуэнтес присоединился к Эпицентру перед началом прошлой кампании и быстро стал одним из ключевых исполнителей команды. В предыдущем сезоне испанец провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Новый футболист Карпат способен действовать на нескольких позициях в полузащите. Его результативность, умение работать с мячом и опыт выступлений в различных футбольных командах могут помочь львовянам усилить игру в центральной части поля.

В нынешнем сезоне Сифуэнтес уже успел отметиться двумя забитыми мячами в первых трех турах УПЛ. Особенно успешным для него стал поединок против Оболони, в котором испанский полузащитник оформил дубль. Карпаты победили соперника со счетом 3:0.

До переезда в Украину Сифуэнтес выступал преимущественно в нижних дивизионах испанского футбола. Он защищал цвета Альмансы, Атлетико Ибаньеса, Кинтанар-дель-Рея и Сокуэльямоса. Также в карьере хавбека был период выступлений в Андорре, где он играл за УЕ Санта-Колома.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хоакина Сифуэнтеса оценивается в 500 тысяч евро. В то же время, по информации «ТаТоТаке», Карпаты заплатили Эпицентру за переход футболиста 300 тысяч долларов.

Напомним, Карпаты разгромили Буковину, одержав третью победу подряд и возглавили УПЛ.