Сходили в Эпицентр за покупкой: Карпаты подписали ещё одного испанца
До недавнего времени новичок УПЛ отпустил своего лидера за половину месяца до закрытия трансферного окна
Львовские Карпаты, которые после стартовых туров возглавляют турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, объявили о подписании испанского полузащитника Хоакина Сифуэнтеса. 29-летний футболист перешел в львовскую команду из Эпицентра.
О трансфере сообщила пресс-служба Карпат. Стороны заключили контракт по схеме 2+1. Это означает, что основное соглашение рассчитано на два года, а клуб будет иметь возможность продлить сотрудничество с футболистом еще на один сезон.
Сифуэнтес присоединился к Эпицентру перед началом прошлой кампании и быстро стал одним из ключевых исполнителей команды. В предыдущем сезоне испанец провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
Новый футболист Карпат способен действовать на нескольких позициях в полузащите. Его результативность, умение работать с мячом и опыт выступлений в различных футбольных командах могут помочь львовянам усилить игру в центральной части поля.
В нынешнем сезоне Сифуэнтес уже успел отметиться двумя забитыми мячами в первых трех турах УПЛ. Особенно успешным для него стал поединок против Оболони, в котором испанский полузащитник оформил дубль. Карпаты победили соперника со счетом 3:0.
До переезда в Украину Сифуэнтес выступал преимущественно в нижних дивизионах испанского футбола. Он защищал цвета Альмансы, Атлетико Ибаньеса, Кинтанар-дель-Рея и Сокуэльямоса. Также в карьере хавбека был период выступлений в Андорре, где он играл за УЕ Санта-Колома.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хоакина Сифуэнтеса оценивается в 500 тысяч евро. В то же время, по информации «ТаТоТаке», Карпаты заплатили Эпицентру за переход футболиста 300 тысяч долларов.
Напомним, Карпаты разгромили Буковину, одержав третью победу подряд и возглавили УПЛ.