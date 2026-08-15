Павел Василенко

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги львовские Карпаты на своем поле разгромили черновицкую Буковину со счетом 3:0.

Карпаты сразу завладели инициативой и уже на пятой минуте открыли счет.

После подачи с углового с левого фланга Феллипе переиграл своего оппонента возле ближней стойки и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Не прошло и нескольких минут, как Карпаты удвоили преимущество. Феллипе элегантно сыграл на Назария Русина, который отправил мяч в сетку.

На 64-й минуте хозяева забили в третий раз. Роман Вантух прошел по левому флангу и выполнил навес в штрафную площадь Буковины, где Ян Костенко опередил соперников и ударом головой поразил ворота.

Карпаты набрали девять очков и единолично занимают первое место в турнирной таблице УПЛ. Буковина занимает 12-е место с двумя очками.

В четвертом туре чемпионата Украины львовская команда сыграет на выезде с киевским Левым Берегом (29 августа), а подопечные Сергея Шищенко примут киевское Динамо (31 августа).

УПЛ, 3-й тур

Карпаты – Буковина – 3:0

Голы: Феллипе, 5 (1:0). Русин, 8 (2:0). Костенко, 64 (3:0).