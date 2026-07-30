Сергей Разумовский

Украинская ассоциация футбола опубликовала финансовый отчет по выплатам клубам за участие в Кубке Украины сезона-2025/26. Соответствующие цифры опубликовала пресс-служба организации.

В розыгрыше турнира, который впервые прошел в обновленном формате, приняли участие 68 команд. Среди них — 20 любительских коллективов. Кубок Украины стартовал с квалификационного раунда, после чего команды сыграли еще шесть стадий — от 1/32 финала до решающего матча. В рамках соревнований состоялся всего 71 матч.

УАФ не только взяла на себя расходы, связанные с трансляциями матчей, но и осуществила финансовые выплаты каждому клубу-участнику. Размер вознаграждения зависел от стадии, до которой дошла команда, а также от статуса хозяина или гостя в конкретном матче.

Наименьшие выплаты были предусмотрены на квалификационном этапе. Клуб-хозяин получал 70 тысяч гривен, а команда-гости — 30 тысяч. Наибольшие призовые достались участникам финала: победитель турнира Динамо получил 2,5 миллиона гривен, а финалист Буковина — 1,5 миллиона. В общей сложности УАФ выплатила клубам за участие в Кубке Украины сезона-2025/26 17,8 миллиона гривен.

Выплаты УАФ на разных стадиях Кубка Украины:

Квалификационный раунд: хозяин — 70 тысяч гривен, гость — 30 тысяч. Общая сумма выплат — 0,8 миллиона гривен .

хозяин — 70 тысяч гривен, гость — 30 тысяч. Общая сумма выплат — . 1/32 финала: хозяин — 105 тысяч, гость — 45 тысяч. Общая сумма — 4,2 миллиона гривен .

хозяин — 105 тысяч, гость — 45 тысяч. Общая сумма — . 1/16 финала: хозяин — 140 тысяч, гость — 60 тысяч. Общая сумма — 3,2 миллиона гривен .

хозяин — 140 тысяч, гость — 60 тысяч. Общая сумма — . 1/8 финала: хозяин — 210 тысяч, гость — 90 тысяч. Общая сумма — 2,4 миллиона гривен .

хозяин — 210 тысяч, гость — 90 тысяч. Общая сумма — . 1/4 финала: хозяин — 280 тысяч, гость — 120 тысяч. Общая сумма — 1,6 миллиона гривен .

хозяин — 280 тысяч, гость — 120 тысяч. Общая сумма — . 1/2 финала: хозяин — 560 тысяч, гость — 240 тысяч. Общая сумма — 1,6 миллиона гривен .

хозяин — 560 тысяч, гость — 240 тысяч. Общая сумма — . Финал: Динамо — 2,5 миллиона, Буковина — 1,5 миллиона гривен.

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