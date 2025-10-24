Скрипник: «Каждый думает, что оно сейчас само залетит»
Заря не смогла забить Вересу в большинстве
около 1 часа назад
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги матча 10 тура УПЛ против "Вереса" (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Голов не забили. Грустно, наверное, ребята расстроены. Шансы, которые у нас были в первом тайме, могли бы закрыть эту игру. Потом удаление. Каждый думает, что оно сейчас само залетит туда. А те ребята сплотились. Их стало меньше впереди, но не сзади, так что… К сожалению, не забили сегодня.
