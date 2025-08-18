Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение команды в матче третьего тура УПЛ с криворожским Кривбассом (2:3).

«Проиграли игру в первые 15 минут. Скажу краткий комментарий по первым трём нашим матчам. В первой игре мы говорили, что плохо играем вперёд. Моментов практически не было. Во втором матче – победа и показали характер. Сегодня тоже показали характер, хорошо играли вперёд, но не реализовали кучу моментов. Обидно, но имеем то, что имеем.

Ребята расстроены в раздевалке. Настраивались на победу, но, к сожалению, пропустили гол с первого же момента соперника. У нас моменты – нет гола. Второй момент – 0:2.

Сейчас такой чемпионат, что каждый может обыграть каждого. Мне это нравится. Нужно прилагать много усилий, чтобы кого-то обыграть. Это добавляет плюс чемпионату», – цитирует Скрипника клубная пресс-служба.