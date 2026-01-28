Слот оценил ход еврокампании Ливерпуля
Чемпион Англии гарантировал себе евровесну
около 1 часа назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился мыслями о выступлении мерсисайдцев в Лиге чемпионов. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Если взглянуть на нашу кампанию в Лиге чемпионов этого сезона, некоторым командам, возможно, повезло сыграть с теми, которые сейчас занимают 24-е-34-е места за пределами следующего раунда. Я думаю, что из этих 10 команд мы столкнулись только с одной. Нам пришлось играть со многими сильными командами, и мы очень хорошо выступили. Но, возможно, через два дня после этого, когда нам пришлось играть в лиге, это принесло нам некоторые проблемы, потому что мы играли со многими сильными командами в Европе, - рассказал Слот.
Матч Ливерпуль - Карабах состоится 28 января. Начало - в 22:00.
До развязки – считанные часы: сегодня состоятся матчи восьмого тура ЛЧ.